Les Franciscaines en scène La belle au bois dormant, par le Collectif Ubique Deauville

Informations pratiques

Deauville

Les Franciscaines en scène La belle au bois dormant, par le Collectif Ubique

Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-27 16:00:00

fin : 2026-12-27

Date(s) :

2026-12-27

Le Collectif Ubique revisite le célèbre conte de Perrault dans une création musicale inventive où théâtre, chant et instruments anciens se rencontrent. Une relecture sensible qui révèle toute la richesse et la modernité de ce grand récit initiatique.

Le Collectif Ubique revisite le célèbre conte de Perrault dans une création musicale inventive où théâtre, chant et instruments anciens se rencontrent. Une relecture sensible qui révèle toute la richesse et la modernité de ce grand récit initiatique.

En s’emparant de La Belle au bois dormant, le Collectif Ubique redonne toute sa profondeur à un conte souvent réduit à son image de princesse endormie. Portée par une interprétation vive et une musique jouée en direct, cette adaptation explore les thèmes du temps qui passe, de la transmission et de l’émancipation. Fidèle à son univers, la compagnie mêle avec finesse théâtre, récit, chant et instruments anciens dans une forme accessible à tous les publics. Entre humour, poésie et virtuosité musicale, les artistes invitent petits et grands à redécouvrir la puissance symbolique de ce conte intemporel, où l’attente devient une promesse de renaissance et d’ouverture au monde.

À voir en famille, à partir de 7 ans .

Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Franciscaines en scène La belle au bois dormant, par le Collectif Ubique

The Collectif Ubique reimagines Perrault’s famous fairy tale in an inventive musical production that blends theatre, song and period instruments. A sensitive reinterpretation that reveals the full richness and modernity of this great coming-of-age story.

L’événement Les Franciscaines en scène La belle au bois dormant, par le Collectif Ubique Deauville a été mis à jour le 2026-09-01 par OT SPL Deauville