Les Franciscaines en scène L’histoire du soldat Lambert Wilson, Lemanic Modern Ensemble Deauville

Informations pratiques

Deauville

Les Franciscaines en scène L’histoire du soldat Lambert Wilson, Lemanic Modern Ensemble

Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 19:30:00

fin : 2026-10-31 20:40:00

Date(s) :

2026-10-31

Chef-d’œuvre d’Igor Stravinsky et de Charles-Ferdinand Ramuz, L’Histoire du soldat (1918) retrouve toute sa force dans une version portée par Lambert Wilson et le Lemanic Modern Ensemble. Un spectacle où musique, théâtre et récit se répondent avec une étonnante modernité.

Chef-d’œuvre d’Igor Stravinsky et de Charles-Ferdinand Ramuz, L’Histoire du soldat (1918) retrouve toute sa force dans une version portée par Lambert Wilson et le Lemanic Modern Ensemble. Un spectacle où musique, théâtre et récit se répondent avec une étonnante modernité.

Écrite au lendemain de la Première Guerre mondiale, L’Histoire du soldat est une œuvre singulière qui mêle théâtre, musique et conte populaire. Inspirée du mythe de Faust, elle raconte le destin d’un soldat qui échange son violon contre la promesse d’un avenir meilleur, au risque d’y perdre son âme. Pour cette nouvelle interprétation, Lambert Wilson prête sa voix au récit tandis que les musiciens du Lemanic Modern Ensemble donnent toute sa richesse à la partition de Stravinsky, où se croisent jazz, tango, marche militaire et musique populaire. Fidèle à l’esprit imaginé par le compositeur, cette version met en valeur le dialogue entre le comédien et les instrumentistes dans une scénographie épurée où chaque geste participe à la narration. Un classique du 20ᵉ siècle dont la puissance dramatique, la liberté musicale et les résonances contemporaines demeurent intactes. .

Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20

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English : Les Franciscaines en scène L’histoire du soldat Lambert Wilson, Lemanic Modern Ensemble

A masterpiece by Igor Stravinsky and Charles-Ferdinand Ramuz, *The Soldier’s Tale* (1918) regains its full power in a production starring Lambert Wilson and the Lemanic Modern Ensemble. A performance in which music, theatre and narrative interplay with astonishing modernity.

L’événement Les Franciscaines en scène L’histoire du soldat Lambert Wilson, Lemanic Modern Ensemble Deauville a été mis à jour le 2026-08-31 par OT SPL Deauville