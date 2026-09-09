Les Franciscaines en scène Marguerite Duras et le cinéma Deauville

Informations pratiques

Deauville

Les Franciscaines en scène Marguerite Duras et le cinéma

Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-10 19:30:00

fin : 2026-11-10

Date(s) :

2026-11-10

À partir de textes consacrés au cinéma, ce spectacle fait entendre une Marguerite Duras libre, drôle et profondément novatrice. Une traversée sensible où la parole, la lumière et le silence composent un hommage à son imaginaire et à son regard sur la création.

À partir de textes consacrés au cinéma, ce spectacle fait entendre une Marguerite Duras libre, drôle et profondément novatrice. Une traversée sensible où la parole, la lumière et le silence composent un hommage à son imaginaire et à son regard sur la création.

Enregistrés au début des années 1980, ces entretiens consacrés au cinéma dévoilent une facette méconnue de Marguerite Duras. Elle y revient sur son travail de réalisatrice, ses collaborations avec Delphine Seyrig, Michael Lonsdale ou Bruno Nuytten, et partage une réflexion singulière sur le regard, la mémoire, l’Histoire et la puissance évocatrice des images. Porté par le comédien Renan Prévot, qui incarne à lui seul l’ensemble des voix, le spectacle privilégie l’évocation plutôt que l’illustration. Dans un espace façonné par les rythmes de la lumière et une scénographie épurée, les mots prennent corps et révèlent la modernité intacte de l’œuvre durassienne. .

Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Franciscaines en scène Marguerite Duras et le cinéma

Drawing on texts devoted to cinema, this production reveals a Marguerite Duras who is free-spirited, witty and profoundly innovative. A sensitive journey in which words, light and silence come together to pay tribute to her imagination and her perspective on creativity.

L’événement Les Franciscaines en scène Marguerite Duras et le cinéma Deauville a été mis à jour le 2026-08-31 par OT SPL Deauville