Informations pratiques

Deauville

Les Franciscaines en scène Noël autour du monde avec l’Ensemble vocal Le Cénacle

Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-19 15:30:00

fin : 2026-12-19

Date(s) :

2026-12-19

Après avoir enchanté le public des Franciscaines lors des précédents concerts de Noël, le quatuor vocal Le Cénacle revient avec un nouveau programme intitulé Noël autour du monde.

Après avoir enchanté le public des Franciscaines lors des précédents concerts de Noël, le quatuor vocal Le Cénacle revient avec un nouveau programme intitulé Noël autour du monde.

Ce programme propose un voyage à travers l’Europe et les Amériques, de l’Avent jusqu’à la joie de Noël, par des chants qui alternent œuvres anciennes et arrangements contemporains, entre tradition et création.

À travers ce parcours musical, le public redécouvrira des mélodies familières, mais aussi des pépites moins connues, témoins de la diversité des traditions de Noël à travers le monde. .

Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20

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English : Les Franciscaines en scène Noël autour du monde avec l’Ensemble vocal Le Cénacle

Having delighted audiences at the Franciscaines during previous Christmas concerts, the vocal quartet Le Cénacle returns with a new programme entitled ‘Christmas Around the World’.

L’événement Les Franciscaines en scène Noël autour du monde avec l’Ensemble vocal Le Cénacle Deauville a été mis à jour le 2026-09-01 par OT SPL Deauville