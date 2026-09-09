Les Franciscaines en scène Radio Minus Turbo Minus Deauville

Informations pratiques

Deauville

Les Franciscaines en scène Radio Minus Turbo Minus

Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 15:00:00

fin : 2026-10-28 16:15:00

Date(s) :

2026-10-28

Un concert immersif où les trésors oubliés de la musique pour enfants deviennent la matière d’un étonnant DJ set. Entre remix, images génératives et jeux collectifs, Turbo Minus transforme la piste de danse en terrain d’exploration joyeux et participatif.

Un concert immersif où les trésors oubliés de la musique pour enfants deviennent la matière d’un étonnant DJ set. Entre remix, images génératives et jeux collectifs, Turbo Minus transforme la piste de danse en terrain d’exploration joyeux et participatif.

Depuis plus de dix ans, Radio Minus collectionne des milliers de disques destinés à l’enfance venus du monde entier. Avec Turbo Minus, cette incroyable discothèque devient un spectacle vivant où chansons rares, archives sonores, remix et créations visuelles dialoguent dans une expérience aussi ludique que surprenante. Porté par des images générées en direct et une mise en scène participative, le spectacle invite petits et grands à danser, jouer et inventer ensemble. Défis chorégraphiques, jeux musicaux, confettis, ballons ou chorégraphies collectives rythment cette traversée jubilatoire de cinquante ans de culture musicale enfantine. Une fête inventive qui célèbre la curiosité, l’écoute et le plaisir d’être ensemble, tout en redonnant vie à un patrimoine sonore aussi méconnu que réjouissant.

5 > 12 ans

Goûter offert

Accompagnateur adulte payant .

Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20

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English : Les Franciscaines en scène Radio Minus Turbo Minus

An immersive concert in which the forgotten treasures of children’s music are transformed into the basis for an astonishing DJ set. Combining remixes, generative visuals and group games, Turbo Minus turns the dance floor into a joyful and interactive space for exploration.

L’événement Les Franciscaines en scène Radio Minus Turbo Minus Deauville a été mis à jour le 2026-08-31 par OT SPL Deauville