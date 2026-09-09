Les Franciscaines se souviennent L’architecture anglo-normande par Juliette Morel Deauville

Informations pratiques

Deauville

Les Franciscaines se souviennent L’architecture anglo-normande par Juliette Morel

Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-17 16:00:00

fin : 2026-12-17 17:00:00

Date(s) :

2026-12-17

Qui ne connaît pas l’architecture anglo-normande ou néo-normande ? Il est aisé de constater qu’elle continue de façonner les paysages du littoral de la côte normande.

Qui ne connaît pas l’architecture anglo-normande ou néo-normande ? Il est aisé de constater qu’elle continue de façonner les paysages du littoral de la côte normande.

Au XIXᵉ siècle, Trouville, Deauville et les stations balnéaires de la Côte Fleurie voient se développer une architecture régionaliste inspirée de l’architecture traditionnelle augeronne et parfois enrichie de références au pittoresque anglais. L’architecture anglo-normande ou néo-normande s’impose progressivement comme le style dominant, dans les réalisations privées et les commandes publiques.

Juliette Morel est diplômée d’un master en Histoire de l’architecture de l’université de Rennes, réalisé en partenariat avec l’École nationale supérieure d’architecture de Bretagne. Son mémoire de recherche est consacré à l’acculturation d’un style pittoresque normand et britannique dans les stations balnéaires de la Côte Fleurie au milieu du XIXᵉ siècle. Elle est actuellement chargée de la régie des œuvres et de la valorisation des collections au musée Villa Montebello à Trouville-sur-Mer. .

Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Franciscaines se souviennent L’architecture anglo-normande par Juliette Morel

Who hasn’t heard of Anglo-Norman or Neo-Norman architecture? It’s easy to see that it continues to shape the coastal landscapes of Normandy.

L’événement Les Franciscaines se souviennent L’architecture anglo-normande par Juliette Morel Deauville a été mis à jour le 2026-09-01 par OT SPL Deauville