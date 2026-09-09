Les Franciscaines se souviennent Le monde romanesque de Georges Simenon par Olivier Macaux Deauville

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Deauville

Les Franciscaines se souviennent Le monde romanesque de Georges Simenon par Olivier Macaux

Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-29 16:00:00

fin : 2026-11-29 17:00:00

Date(s) :

2026-11-29

Une légende s’est formée autour de l’œuvre de Georges Simenon : traduite en cinquante-cinq langues, vendue à quelque cinq cent cinquante millions d’exemplaires, largement adaptée au cinéma et à la télévision, cette œuvre n’obéit pas aux codes traditionnels de l’institution littéraire.

Une légende s’est formée autour de l’œuvre de Georges Simenon : traduite en cinquante-cinq langues, vendue à quelque cinq cent cinquante millions d’exemplaires, largement adaptée au cinéma et à la télévision, cette œuvre riche de plus de quatre cents titres n’obéit pas aux codes traditionnels de l’institution littéraire.

Ce romancier populaire, connu pour la rapidité et la concision de son écriture, est entré par effraction dans la grande littérature. André Gide a pourtant reconnu que Simenon est le plus grand peut-être et le véritable romancier que nous ayons eu en littérature française aujourd’hui .

Georges Simenon a connu un succès jamais démenti avec la série des Maigret et celle des romans durs , appelés aussi romans de la destinée (avec des chefs-d’œuvre tels que Lettre à mon juge, La neige était sale ou Les Anneaux de Bicêtre) et c’est en maître avéré des techniques narratives qu’il a offert à ses lecteurs un univers romanesque d’une grande authenticité, explorant sans relâche les affres de la condition humaine. .

Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20

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English : Les Franciscaines se souviennent Le monde romanesque de Georges Simenon par Olivier Macaux

A legend has grown up around Georges Simenon’s work: translated into fifty-five languages, with some five hundred and fifty million copies sold, and widely adapted for film and television, his work does not conform to the traditional conventions of the literary establishment.

L’événement Les Franciscaines se souviennent Le monde romanesque de Georges Simenon par Olivier Macaux Deauville a été mis à jour le 2026-08-31 par OT SPL Deauville