Les freins sociologiques aux mesures environnementales, Bâtiment 10B, Amphi Grosjean, Rennes

Les freins sociologiques aux mesures environnementales Jeudi 12 mars, 12h30 Bâtiment 10B, Amphi Grosjean Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-12T12:30:00+01:00 – 2026-03-12T13:30:00+01:00

Fin : 2026-03-12T12:30:00+01:00 – 2026-03-12T13:30:00+01:00

Par Jean Colombani, professeur des universités, Université Claude Berard Lyon 1.

Dans le cadre de ma mission ‘développement durable’ à l’institut Lumière Matière (laboratoire de l’Université Claude Bernard Lyon 1 et du CNRS), et en lien avec mon enseignement auprès de futurs techniciens supérieurs en écoconception, j’ai choisi de construire ce séminaire sur les causes sociologiques du rejet des règlements environnementaux. En effet, si les séminaires sur les causes psychologiques de la résistance aux mesures en faveur du climat sont nombreux, très peu est dit sur les causes sociologiques. Dans ce séminaire, je présente la structure des trois grands groupes sociaux que constituent la bourgeoisie (dont les professeurs d’université), les classes moyennes et les classes populaires, puis le champ du pouvoir et le cas particulier des transfuges de classe. Je rentre ensuite dans le vif du sujet en expliquant en quelle mesure les goûts et dégoûts culturels sont liés aux positions dans l’espace social et découlent avant tout des éléments de prestige dans chacun de ces groupes. Ceci permet enfin d’expliquer les réactions des différentes fractions de classes sociales aux mesures environnementales, de l’enthousiasme à l’aversion, qui ont généralement des ressorts culturels plus que financiers.

Bâtiment 10B, Amphi Grosjean 263 Avenue Général Leclerc Rennes 35042 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne

