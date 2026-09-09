Les Galopades de Deauville Hippodrome de Deauville-La Touques Deauville
samedi 3 octobre 2026 · Hippodrome de Deauville-La Touques · Deauville
Informations pratiques
Deauville
Les Galopades de Deauville
Hippodrome de Deauville-La Touques 45 Avenue Hocquart de Turtot Deauville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 17:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Inédit et insolite pour la première fois, l’hippodrome de Deauville‑La Touques ouvre exceptionnellement ses pistes… aux coureurs !
Inédit et insolite l’hippodrome de Deauville‑La Touques ouvre exceptionnellement ses pistes… aux coureurs !
Pour la première fois, le public découvre l’envers du décor à travers un 10 km tracé au cœur des pistes. Au sol, point de bitume, mais du macadam et du sable. Depuis les stalles de départ, le parcours débute dans l’allée des Platanes et se poursuit sur la mythique piste en sable fibré, avant de traverser les tribunes où les turfistes laissent place aux encouragements des amis et des familles pour longer la plus longue ligne droite en gazon de France ! Les efforts se poursuivent autour de la piste circulaire avant de revenir sur le sable fibré et de franchir l’arche d’arrivée.
Et parce que le sport n’est pas qu’une histoire d’adultes, les enfants ont droit à leur propre Course des Kids ! Un parcours d’1 km, totalement gratuit, pour leur permettre de fouler les pistes comme les grands.
Buvette, sandwichs et crêpes sur place.
COURSE 10 KM MODALITÉS
• Inscription en ligne jusqu’au 30 septembre.
• Inscriptions sur place le jour de la course dans la limite des places disponibles.
• Retrait sur place des dossards le jour de la course entre 13h et 16h30.
• Documents obligatoires présentation d’une licence FFA valide (Compétition, Loisir option running, Entreprise) ou d’un Parcours Prévention Santé (PPS).
COURSE DES KIDS MODALITÉS
• Inscription sur place le jour de la course.
• Ouverte aux enfants nés entre 2013 et 2016.
• Obligation de signer une autorisation parentale et de remplir un questionnaire santé (ou présence d’une licence).
• Un responsable parental doit rester présent pendant toute la course des enfants jusqu’à leur arrivée. .
Hippodrome de Deauville-La Touques 45 Avenue Hocquart de Turtot Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 31 14 20 00 deauville@france-galop.com
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English : Les Galopades de Deauville
Unprecedented and unusual: for the first time ever, the Deauville-La Touques racecourse is opening its tracks exceptionally to runners!
L’événement Les Galopades de Deauville Deauville a été mis à jour le 2026-08-05 par OT SPL Deauville
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