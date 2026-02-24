Les gardens Retro Party (concert …) Varetz

Les gardens Retro Party (concert …)

D152 La Chassagne Varetz Corrèze

Début : 2026-07-22

fin : 2026-08-05

2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12

Des soirées immersives à ne pas manquer Les Jardins de Colette remontent le temps direction les années 20 ! Passe les portes de nos jardins et plonge dans l’univers des années folles, à l’époque où Colette vivait au Château de Castel-Novel. Pour l’occasion, n’hésite pas à te parer de tes plus beaux habits et viens profiter des concerts qui rythmeront ces soirées, également sur le thème des années 20. Tu n’auras plus qu’à te laisser bercer dans cet univers rétro. Quatre soirées à ne manquer sous aucun prétexte ! Les animations musicales à partir de 19h30 . Réservation obligatoire au 05 55 86 75 35 Les créneaux de jeux pour ces nocturnes s’étalent de 19h à 22h (dernière entrée). Pour une expérience 100% réussie, pense à te munir de ta lampe de poche ! Le salon de thé sera ouvert et proposera une pause gourmande .

D152 La Chassagne Varetz 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

