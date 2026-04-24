Visite de la commanderie des templiers de Varetz Varetz
Visite de la commanderie des templiers de Varetz Varetz samedi 4 juillet 2026.
Varetz
Visite de la commanderie des templiers de Varetz
Le temple Varetz Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 11:00:00
fin : 2026-07-04 12:30:00
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29
SUR RESERVATION UNIQUEMENT !!
La commanderie de Mons à Varetz a été occupée par les Templiers du XIIe au début du XIVe siècle puis par les chevaliers Hospitaliers de l’Ordre de Malte jusqu’à la Révolution.
Domaine devenu privé suite à la vente comme bien national à la Révolution et ayant appartenu à quelques familles, ce site ne se visitait pas jusqu’en 2023. La visite de ces lieux reste donc une opportunité exceptionnelle suite aux autorisations d’ouvertures par le nouveau propriétaire.
Tarif unique 12€ RESERVATION OBLIGATOIRE
11h00 Visite commentée (environ 1 heure 30)
Réservation contre encaissement à l’accueil de l’office de tourisme Place du 14 Juillet ( Le Phare ) ou sur brive-tourisme.com
Renseignement 05 55 24 08 80.
15 personnes maximum, pas de vente sur place. .
Le temple Varetz 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80
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English : Visite de la commanderie des templiers de Varetz
L’événement Visite de la commanderie des templiers de Varetz Varetz a été mis à jour le 2026-05-12 par Brive Tourisme
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