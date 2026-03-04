Visite guidée sur les pas de la romancière Colette, Les Jardins de Colette, Varetz

Visite guidée sur les pas de la romancière Colette 6 et 7 juin Les Jardins de Colette Corrèze

Adultes : 10€ / Réduits : 9€ / Enfants -18 ans : 8€ / Enfants -8 ans : 6€ / Enfants -3 ans : Gratuit / Famille (2 adultes + 2 enfants) : 30€ / Famille nombreuse (2 adultes + 3 enfants) : 36€ / Groupe (à partir de 15 personnes) : 7€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T15:30:00+02:00

« Contempler, c’est une chose qui vous occupe énormément » Colette, 1952.

La visite guidée dure 1h et explore les 6 jardins tout en mêlant la vie de l’écrivaine et la conception du parc qui lui rend hommage. C’est une balade inédite entre littérature et botanique, qui invite à ouvrir grand les yeux.

La vue, un sens omniprésent dans l’œuvre de Colette, est au cœur de cette expérience. Dans Sido, elle décrit avec précision les végétaux de son jardin d’enfance à Saint-Sauveur-en-Puisaye. Ce talent pour l’observation, elle le doit à sa mère, Sido, qui lui apprenait à contempler chaque détail de la nature : « Chut !… Regarde… ». Lors de cette visite, vous serez invités à découvrir les végétaux et les effets visuels imaginés par l’architecte paysagiste Anouck Debarre.

Profitez également de ce week-end pour faire grandir votre âme d’enfant ! Découvrez les jeux rétro géants, sans oublier le labyrinthe et le jeu de piste… De bons moments de rire et de partage en famille ou entre amis en perspective !

Les jardins sont ouverts de 10h à 18h sans interruption, le pique-nique et les chiens sont les bienvenus dans le parc.

Les Jardins de Colette 1119 route de Roland Garros, 19240 Varetz, Corrèze, Nouvelle-Aquitaine Varetz 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 86 75 35 http://www.lesjardinsdecolette.com Les Jardins de Colette proposent une escapade unique et ludique pour tous les âges ! Visitez des jardins hors du temps pour retomber en enfance, jouer, éveiller ses sens sur les pas de l’écrivain Colette. Au fil du parcours, découvrez six jardins thématiques, une dizaine de jeux XXL et un labyrinthe géant en osier tressé où il faut résoudre des énigmes. À 10 minutes de Brive-la-Gaillarde, Les Jardins de Colette vous offrent un moment de rire à partager en famille ou entre amis !

