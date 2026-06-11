Les Garonnades du petit port Rue du Petit Port Cambes vendredi 3 juillet 2026.

Cambes

Les Garonnades du petit port

Rue du Petit Port Place du Petit port Cambes Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:00:00

fin : 2026-08-14 23:59:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Évènement incontournable pour la commune et ses habitants, ces rencontres festives et gourmandes sont l’occasion de découvrir les viticulteurs de la commune ainsi que les foodtrucks locaux. Chaque vendredi du 26 juin au 28 août 2026. .

Rue du Petit Port Place du Petit port Cambes 33880 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 21 85 76 mairie.de.cambes@wanadoo.fr

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English : Les Garonnades du petit port

L’événement Les Garonnades du petit port Cambes a été mis à jour le 2026-06-11 par OT de l’Entre-deux-Mers