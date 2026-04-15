Les « gas », blocs erratiques venus d’ailleurs le long de la côte de Nacre, Maison des curiosités naturelles, Saint-Aubin-sur-Mer

Les « gas », blocs erratiques venus d’ailleurs le long de la côte de Nacre 25 juillet et 10 août Maison des curiosités naturelles Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-25T14:30:00+02:00 – 2026-07-25T16:30:00+02:00

Fin : 2026-08-10T14:30:00+02:00 – 2026-08-10T16:30:00+02:00

Savez-vous qu’est-ce qu’un « gas » ? Découvrez des rochers particuliers sur la plage. Ils sont là depuis quelques millénaires. Comment sont-ils venus jusqu’ici, sur la côte de Nacre ? Sortie accompagnée avec Bernard Lefauconnier, glaciologue.

(1-5km/2h) – Niveau 1

Maison des curiosités naturelles Maison des curiosités naturellesAncienne mairie, rue du Maréchal JoffreSAINT-AUBIN-SUR-MER Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « agpah@orange.fr »}]

Découvrez des rochers particuliers sur la plage. Ils sont là depuis quelques millénaires. (1-5km/2h) – Niveau 1