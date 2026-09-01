Les gendarmes Château-Salins
vendredi 2 octobre 2026 · Château-Salins
Informations pratiques
Château-Salins
Les gendarmes
2 rue Poincaré Château-Salins Moselle
Tarif : – – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Dimanche 2026-10-02 20:30:00
fin : 2026-10-02 23:00:00
Date(s) :
2026-10-02 2026-10-04 2026-10-06
Toute la brigade de gendarmerie de Charnay-Lès-Mâcon (71) se prépare à l’annuelle Grande Fête des Jardins. Mais l’arrivée d’un jeune stagiaire désinvolte débarqué tout droit de la capitale et de deux voleurs de nains de jardin va venir bouleverser leur organisation bien huilée…Tout public
6 .
2 rue Poincaré Château-Salins 57170 Moselle Grand Est +33 3 87 05 10 52 mairie@chateau-salins.fr
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English :
The entire gendarmerie brigade in Charnay-lès-Mécon (71) is getting ready for the annual Grande Fête des Jardins. But the arrival of a carefree young trainee straight from the capital—along with two garden gnome thieves—is about to throw their well-oiled operation into disarray…
L’événement Les gendarmes Château-Salins a été mis à jour le 2026-09-01 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS SAULNOIS
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