Les gens de Bligny, Théâtre de Bligny – Compagnie du Théâtre de Bligny, Fontenay-lès-Briis

Informations pratiques

Les gens de Bligny 19 et 20 septembre Théâtre de Bligny – Compagnie du Théâtre de Bligny Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Patrick Bard, écrivain et photographe en résidence en 2021 sur la colline de Bligny avec le soutien de la Région Île-de-France, a exploré le parc centenaire du Centre Hospitalier de Bligny ; visité les bâtiments et rencontré les salariés ; et fouillé les archives historiques des anciens Sanatoriums de Bligny.

Lors de sa résidence, au fil de ses déambulations, de ses rencontres, de ses recherches et de ses rêveries, il a choisi de comparer les images anciennes et celles qu’il réalise presque un siècle plus tard ; les confronter, composant ainsi des assemblages inédits qu’il présente au public en différents endroits ombragés autour du Théâtre de Bligny.

Une réinstalllation salutaire de l’exposition d’origine créée et inaugurée à l’été 2021 dans la cadre de la manifestation Jardins ouverts, organisée à l’initiative de la Région Île-de-France.

Patrick Bard rencontrera le public le dimanche 20 septembre entre 16h et 17h, au Théâtre de Bligny et sur le lieu de l’exposition afin d’ouvrir une large fenêtre sur son oeuvre littéraire, photographique et poétique.

Ces réalisations photographiques inédites du poète, imprimées sur supports transparents enserrés dans des supports de fer brut, invitent le visiteur à rassembler dans le même champ de vision le temps passé, le présent sublimé par le photographe, et la réalité végétale reposante et variée.

Ces discrets panneaux de l’exposition s’harmonisent avec le panorama végétal et font revivre les témoins d’autrefois, s’illuminant par transparence à certaines heures, des rayons rasants ou flambants du soleil d’été.

Cette exposition intitulée « Les gens de Bligny » nous entraîne dans une déambulation surprenante au sein d’un parc de 87 hectares peu visité, celui du Centre Hospitalier de Bligny dans l’Essonne rurale.

L’entrée est libre, le voyage commence et se termine devant le Théâtre de Bligny : la mythique salle de spectacle du Centre Hospitalier de Bligny.

Bon voyage dans le temps et l’espace, à la rencontre d’une époque révolue, et de ses témoins, en résonnance avec nous même et notre monde d’aujourd’hui…

Une brochure guide permet au visiteur de suivre le fil de l’exposition tout en lui permettant de recomposer le contexte de plus de 120 ans de vie des gens de Bligny..

Chaque panneau de l’exposition de plein air, qui joue avec les rayons du soleil, est illustré par un poème original de Patrick Bard, inserré dns la brochure guide.

Théâtre de Bligny – Compagnie du Théâtre de Bligny Centre hospitalier 91640 Fontenay-lès-Briis Fontenay-lès-Briis 91640 Essonne Île-de-France http://www.theatre-de-bligny.fr Le théâtre de Bligny a été construit au sein des sanatoriums de Bligny afin « d’éduquer et divertir les pensionnaires des sanatoriums », point d’orgue d’un projet « artistico-pédagogique » engagé en 1903.

Le théâtre de Bligny (architecte : A. Colin) est inauguré le mardi 19 septembre 1934. Le docteur Urbain Guinard, qui deviendra médecin-directeur dès la fin de 1939, apprécie beaucoup les chansonniers de cabaret ; dans sa jeunesse, il avait rêvé de devenir l’un d’eux.

À partir de 1942, à son initiative, le théâtre se transforme régulièrement en « Cabaret de la Longue Chaise ».

Depuis la guerre, des artistes viennent régulièrement « essayer » leurs nouveaux spectacles sur le public de Bligny.

En dehors des pièces de théâtre et du cabaret, il sert pour les fêtes patronales de la Saint-Louis, pour la Sainte-Catherine, la réception des généreux donateurs des sanatoriums avec la complicité des vedettes, et pour quelques fêtes de la Saint-Nicolas.

C’est aussi un cinéma depuis son ouverture. À Bligny eurent lieu plusieurs premières de cinéma des auteurs Noël-Noël et Pierre Cardinal ainsi que la première mondiale de la version française du Pont de la Rivière Kwaï en décembre 1957, la veille de la première « officielle » au Grand Rex de Paris.

En 1967, le théâtre ferme.

Il survivra quelque temps comme cinéma épisodique, mais en 1971 la lumière s’éteint définitivement. Il servira de débarras pendant trente ans et le Pleyel 1928 grand-concert du théâtre survivra aux chocs thermiques saisonniers, enseveli sous une montagne de matelas.

Restauré en 2002 par la maison Labrousse avec l’aide de Pleyel, ce piano est aujourd’hui le trésor de Bligny. Il n’en existe que 4 exemplaires au monde, avec sa mécanique dite « à nez » et ses pieds ronds. L’hôpital a fait construire une petite extension au théâtre en 2010 (avec le soutien du Crédit Agricole d’Île-de-France) afin de le préserver sur le long terme et faciliter son utilisation dans des conditions sécurisées. En 2018, il est inscrit au registre du Patrimoine d’intérêt Régional de la Région Île-de-France. En voiture ou en bus (du lundi au samedi, par la gare autoroutière de Briis-sous-Forges : Bus 9103 depuis les gares de Massy-Palaiseau et Orsay. Tous les horaires : www.savac.fr) Guide et plan a télécharger depuis le site Internet du théâtre : www.theatre-de-bligny.fr

Exposition « Les gens de Bligny »

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