Les gestes de premiers secours, La Maison des Colibris, Méjannes-lès-Alès

Les gestes de premiers secours Mercredi 22 avril, 09h00 La Maison des Colibris Gard

10 € par famille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T09:00:00+02:00 – 2026-04-22T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-22T09:00:00+02:00 – 2026-04-22T12:00:00+02:00

La Maison des Colibris 305 Rue Antoine Emile, 30340 Méjannes-lès-Alès Méjannes-lès-Alès 30340 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.lamaisondescolibris.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 09 99 41 13 »}]

Atelier animé par un pédiatre et une puéricultrice.