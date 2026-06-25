Informations pratiques

Bischwiller

Les Goguettes (en trio mais à quatre) 3ème quinquennat

1 rue du stade Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2027-02-19 20:00:00

fin : 2027-02-19 22:00:00

Date(s) :

2027-02-19

Après¿plus de dix années couronnées de succès, deux quinquennats de ritournelles détournées et de franche rigolade, ces quatre-là auraient pu se reposer sur leurs lauriers. Eux qui ont remis l’art des chansonniers sur le devant de la scène et l’ont porté jusqu’aux plus grandes scènes parisiennes auraient pu se contenter de reprendre une recette qui fonctionne. Mais ce n’est pas vraiment leur genre.

Voici qu’ils remettent tout à plat et repartent sur¿les routes de France et de Navarre¿! Sans avoir l’air d’y toucher, ils poursuivent leur révolution de velours et s’apprêtent à égratigner l’actualité avec leur humour toujours aussi affûté. Entre satire, chanson et éclats de rire, les Goguettes prouvent une nouvelle fois que l’on peut s’amuser de son époque avec finesse et intelligence, les consacrant définitivement comme l’un des phénomènes humoristiques les plus populaires de ces dernières années. .

1 rue du stade Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 75 00 billetterie@mac-bischwiller.fr

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L’événement Les Goguettes (en trio mais à quatre) 3ème quinquennat Bischwiller a été mis à jour le 2026-06-25 par Maison de la Culture de Bischwiller