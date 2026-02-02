Les Goguettes En trio mais à quatre Gare du Midi Biarritz

Les Goguettes En trio mais à quatre

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-28

fin : 2027-04-28

Date(s) :

2027-04-28

Les Goguettes, quatre auteurs-chanteurs-musiciens, détournent les grands classiques de la chanson française dans une revue de presse musicale impertinente et hilarante !

Après dix années couronnées de succès, soit deux quinquennats de ritournelles détournées et de franche rigolade, ces quatre-là auraient pu se reposer sur leurs lauriers et descendre du trône sur lequel le grand public les avait placés pendant le confinement. Eux qui ont remis l’art des chansonniers sur le devant de la scène et l’ont porté jusque sur celles de l’Olympia, des Folies Bergère et du Casino de Paris… auraient pu se contenter de faire du neuf avec de l’ancien (Régime). Mais non !

Voici qu’ils remettent tout à plat et repartent sur les routes de France et de Navarre avec un tout nouveau spectacle ! .

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Goguettes En trio mais à quatre

L’événement Les Goguettes En trio mais à quatre Biarritz a été mis à jour le 2026-01-31 par OT Biarritz