Les Gorges du Daoulas Bon Repos sur Blavet jeudi 30 juillet 2026.

Bon Repos sur Blavet

Les Gorges du Daoulas

rdv à l’abbaye de Bon-Repos Bon Repos sur Blavet Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 16:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Au coeur des Gorges du Daoulas, schistes saillants et petits dragons verts veillent sur un sentier immémorial.

Suivons-le, lors d’une balade géologique, historique et naturaliste, entre gorges abruptes, allées couvertes et ardoisières perdues.

Tout public

Réservation obligatoire

organisée par l’association Cicindèle .

rdv à l’abbaye de Bon-Repos Bon Repos sur Blavet 22570 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 36 66 11

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English :

L’événement Les Gorges du Daoulas Bon Repos sur Blavet a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme du Kreiz Breizh