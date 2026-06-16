Les Gorges du Daoulas Bon Repos sur Blavet
Les Gorges du Daoulas Bon Repos sur Blavet jeudi 30 juillet 2026.
Bon Repos sur Blavet
Les Gorges du Daoulas
rdv à l’abbaye de Bon-Repos Bon Repos sur Blavet Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 16:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Au coeur des Gorges du Daoulas, schistes saillants et petits dragons verts veillent sur un sentier immémorial.
Suivons-le, lors d’une balade géologique, historique et naturaliste, entre gorges abruptes, allées couvertes et ardoisières perdues.
Tout public
Réservation obligatoire
organisée par l’association Cicindèle .
rdv à l’abbaye de Bon-Repos Bon Repos sur Blavet 22570 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 36 66 11
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English :
L’événement Les Gorges du Daoulas Bon Repos sur Blavet a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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