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AGENDA · Montbéliard

Les grandes dames de Montbéliard office du tourisme Montbéliard

mercredi 7 octobre 2026 · office du tourisme · Montbéliard

Informations pratiques

Début
mercredi 7 octobre 2026
Fin
mercredi 7 octobre 2026
Lieu
office du tourisme
Adresse
1 Rue Henri Mouhot
Ville
25200 Montbéliard
Département
Doubs
Tarif

Montbéliard

Les grandes dames de Montbéliard

office du tourisme 1 Rue Henri Mouhot Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07
fin : 2026-10-07

Date(s) :
2026-10-07

Natives de Montbéliard ou arrivées ici au fil de leur histoire, quelles femmes ont marqué la mémoire de la ville ?

Partez sur les traces de ces Montbéliardaises qui ont contribué à façonner l’histoire locale, mais dont les noms sont parfois tombés dans l’oubli.
Une visite pour redécouvrir leurs parcours, leurs engagements et leurs destins.

Inscription obligatoire sur reservation.agglo-montbeliard.fr   .

office du tourisme 1 Rue Henri Mouhot Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80 

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English : Les grandes dames de Montbéliard

L’événement Les grandes dames de Montbéliard Montbéliard a été mis à jour le 2026-08-31 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD

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