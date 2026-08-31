Les grandes dames de Montbéliard office du tourisme Montbéliard

Informations pratiques

Montbéliard

Les grandes dames de Montbéliard

office du tourisme 1 Rue Henri Mouhot Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07

fin : 2026-10-07

Date(s) :

2026-10-07

Natives de Montbéliard ou arrivées ici au fil de leur histoire, quelles femmes ont marqué la mémoire de la ville ?

Partez sur les traces de ces Montbéliardaises qui ont contribué à façonner l’histoire locale, mais dont les noms sont parfois tombés dans l’oubli.

Une visite pour redécouvrir leurs parcours, leurs engagements et leurs destins.

Inscription obligatoire sur reservation.agglo-montbeliard.fr .

office du tourisme 1 Rue Henri Mouhot Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80

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English : Les grandes dames de Montbéliard

L’événement Les grandes dames de Montbéliard Montbéliard a été mis à jour le 2026-08-31 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD