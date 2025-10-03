Les Grandes Espérances Théâtre d’Auxerre Auxerre

Les Grandes Espérances

Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre Yonne

Sous le signe du jeu et de l’enfance, un trio loufoque se lance bille en tête dans l’adaptation d’un roman de Charles Dickens qui n’a pas pris une ride ! Un délicieux moment de théâtre à vivre en famille dès 9 ans.

Un monument de Charles Dickens en une heure quinze ? À grand écrivain, grandes espérances… Prenant les conventions à rebrousse poils, la compagnie Mamaille a relevé le défi et fomenté une version iconoclaste et so british des édifiantes aventures de l’orphelin Pip dans l’Angleterre victorienne. Great expectations est un livre fleuve, dénonçant la pauvreté, les entraves et les chaînes… Un pitch difficile à mettre en boîte ? Rien pour impressionner notre petite troupe, dont les membres semblent rivaliser de naïveté dans leur enthousiasme à tout crin. Ces vrais clowns capables de jouer tous les personnages s’affairent dans une simplicité de théâtre de tréteaux avec quelques masques, des objets et des décors dessinés. Sourire en coin, ils nous rappellent qu’il n’est jamais trop tôt pour parler des inégalités, que le théâtre est un art de l’enfance… et qu’il suffit d’y croire pour déclencher la magie. .

Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 24 24 accueil@auxerreletheatre.com

