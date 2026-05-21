Les grandes oreilles (à partir de 3 ans) Bibliothèque Xavier-Grall Landivisiau

Landivisiau

Les grandes oreilles (à partir de 3 ans)

Bibliothèque Xavier-Grall 26 Rue Général Mangin Landivisiau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Des albums à découvrir, des contes à savourer sur le thème de la mer.

Sur inscription au 02.98.68.39.37 (à partir du 2 juin). .

Bibliothèque Xavier-Grall 26 Rue Général Mangin Landivisiau 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 68 39 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les grandes oreilles (à partir de 3 ans) Landivisiau a été mis à jour le 2026-05-21 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX