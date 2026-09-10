Les grands classiques #1 – Romance, Auditorium du Conservatoire de Nantes, Nantes
vendredi 18 septembre 2026 · Auditorium du Conservatoire de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Les grands classiques #1 – Romance Vendredi 18 septembre, 20h00 Auditorium du Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique
De 10€ à 48€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:30:00+02:00
Fin : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:30:00+02:00
En ce début de saison, l’Orchestre National des Pays de la Loire présente l’acte II de son festival Les Grands classiques et poursuit son hommage à la prodigieuse trinité viennoise formée par Mozart, Haydn et Beethoven. Au fil de ces concerts, les musiciens de l’ONPL vous ouvrent les portes des salons de la ville impériale, carrefour des plus belles rencontres entre compositeurs et riche berceau d’une tradition musicale éternelle.
Trois pages au lyrisme irrésistible ouvrent ce programme dirigé par le chef d’orchestre espagnol Roberto Forés Veses : l’Ouverture de l’opéra de Schubert, Fierrabras et les deux Romances pour violon et orchestre de Beethoven composées lors de son arrivée à Vienne. Interprétées par Amaury Coeytaux, premier violon du célèbre quatuor Modigliani, ces pièces lumineuses et tendres se détournent de l’image en coups de poing du compositeur révolutionnaire et révèle l’aspect féminin de son génie. Impressionnante conclusion d’une production symphonique jamais égalée, la non moins gracieuse Symphonie n°104 d’Haydn porte à son point de non-retour la perfection du style classique.
Franz Schubert | Ouverture de Fierrabras
Ludwig van Beethoven | Romances pour violon et orchestre n°1 & 2
Amaury Coeytaux violon
Joseph Haydn | Symphonie n°104
Roberto Forés Veses, direction
Auditorium du Conservatoire de Nantes 4 rue Gaëtan Rondeau 44200 Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0669/fChoixSeanceWidget.aspx?idstructure=0669&EventId=343&sessionid=613 »}, {« type »: « phone », « value »: « 02.51.25.29.29 »}]
Un programme entre classicisme et romantisme au charme irrésistible !
DR
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