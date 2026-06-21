Les grands enfants Palais des congrès et des festivals Atlantia La Baule-Escoublac dimanche 31 janvier 2027.

La Baule-Escoublac

Les grands enfants

Palais des congrès et des festivals Atlantia 119 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-31 17:00:00

fin : 2027-01-31 19:00:00

Date(s) :

2027-01-31

LES GRANDS ENFANTS

Une comédie tendre et grinçante qui explore avec humour les non-dits familiaux, la responsabilité parentale et l’amitié. Sami et Thomas sont les meilleurs amis du monde depuis toujours, à tel point que leurs enfants respectifs se sont mariés ensemble. Un vrai bonheur qu’une grande nouvelle

vient bousculer… Sami et Thomas sont prêts à tout pour leurs enfants, mais encore plus pour sauver leur amitié. Mais vraiment prêts à tout…

AVEC

Éric Laugérias, Frédéric Bouraly

AUTEUR

Sébastien Blanc, Nicolas Poiret

MISE EN SCÈNE

Anne Bouvier

PRODUCTION

Les Théâtrales, en accord avec Les Grands Théâtres / Jérôme Foucher .

Palais des congrès et des festivals Atlantia 119 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 51 51

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English :

L’événement Les grands enfants La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT44