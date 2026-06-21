Les grands enfants Palais des congrès et des festivals Atlantia La Baule-Escoublac
Les grands enfants Palais des congrès et des festivals Atlantia La Baule-Escoublac dimanche 31 janvier 2027.
La Baule-Escoublac
Les grands enfants
Palais des congrès et des festivals Atlantia 119 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-31 17:00:00
fin : 2027-01-31 19:00:00
Date(s) :
2027-01-31
LES GRANDS ENFANTS
Une comédie tendre et grinçante qui explore avec humour les non-dits familiaux, la responsabilité parentale et l’amitié. Sami et Thomas sont les meilleurs amis du monde depuis toujours, à tel point que leurs enfants respectifs se sont mariés ensemble. Un vrai bonheur qu’une grande nouvelle
vient bousculer… Sami et Thomas sont prêts à tout pour leurs enfants, mais encore plus pour sauver leur amitié. Mais vraiment prêts à tout…
AVEC
Éric Laugérias, Frédéric Bouraly
AUTEUR
Sébastien Blanc, Nicolas Poiret
MISE EN SCÈNE
Anne Bouvier
PRODUCTION
Les Théâtrales, en accord avec Les Grands Théâtres / Jérôme Foucher .
Palais des congrès et des festivals Atlantia 119 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 51 51
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English :
L’événement Les grands enfants La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT44
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