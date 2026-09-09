Les grands entretiens des Franciscaines Élisabeth Quin s’entretient avec José Bové Edward Abbé, naturellement subversif Deauville

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Deauville

Les grands entretiens des Franciscaines Élisabeth Quin s’entretient avec José Bové Edward Abbé, naturellement subversif

Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-15 16:00:00

fin : 2026-11-15 17:30:00

Date(s) :

2026-11-15

Écrit et coréalisé par Élisabeth Quin, ce documentaire dresse le portrait d’Edward Abbey, écrivain majeur de la contreculture américaine et figure pionnière de l’écologie radicale. Une rencontre avec une pensée qui demeure d’une étonnante actualité.

Écrit et coréalisé par Élisabeth Quin, ce documentaire dresse le portrait d’Edward Abbey, écrivain majeur de la contreculture américaine et figure pionnière de l’écologie radicale. Une rencontre avec une pensée qui demeure d’une étonnante actualité.

Auteur de Désert solitaire et du roman culte Le Gang de la clé à molette , Edward Abbey a profondément marqué l’histoire de la pensée écologique. À travers archives, témoignages et paysages de l’Ouest américain, ce documentaire retrace le parcours d’un écrivain libre, passionné par les grands espaces et convaincu de la nécessité de préserver le monde sauvage. Son humour provocateur, son refus des conventions et ses prises de position continuent d’alimenter les débats contemporains sur les formes de l’engagement écologique. Plus qu’un portrait, le film interroge la manière dont ses idées résonnent aujourd’hui face aux bouleversements climatiques et à l’effondrement de la biodiversité. Une invitation à découvrir une figure majeure de la littérature américaine, dont l’œuvre éclaire avec une remarquable acuité les enjeux de notre temps.

Projection suivie d’une rencontre avec Elisabeth Quin et José Bové. .

Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20

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English : Les grands entretiens des Franciscaines Élisabeth Quin s’entretient avec José Bové Edward Abbé, naturellement subversif

Written and co-directed by Élisabeth Quin, this documentary paints a portrait of Edward Abbey, a leading figure in the American counterculture and a pioneer of radical environmentalism. An encounter with a way of thinking that remains surprisingly relevant today.

L’événement Les grands entretiens des Franciscaines Élisabeth Quin s’entretient avec José Bové Edward Abbé, naturellement subversif Deauville a été mis à jour le 2026-08-31 par OT SPL Deauville