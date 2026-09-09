Les grands entretiens des Franciscaines Vanessa Schneider s’entretient avec Philippe Aghion, Prix Nobel d’économie Deauville

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Deauville

Les grands entretiens des Franciscaines Vanessa Schneider s’entretient avec Philippe Aghion, Prix Nobel d’économie

Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-13 16:00:00

fin : 2026-12-13 17:00:00

Date(s) :

2026-12-13

Comment soutenir l’innovation tout en protégeant les plus fragiles ? Vanessa Schneider invite Philippe Aghion à mettre en perspective les profondes transformations économiques et sociales de notre époque.

Comment soutenir l’innovation tout en protégeant les plus fragiles ? Vanessa Schneider invite Philippe Aghion à mettre en perspective les profondes transformations économiques et sociales de notre époque.

Prix Nobel d’économie, Philippe Aghion est l’un des grands penseurs contemporains de la croissance et de l’innovation. Ses recherches ont renouvelé la théorie de la destruction créatrice , mouvement par lequel de nouvelles idées, technologies et entreprises transforment l’économie, font disparaître certains modèles et en inventent d’autres. Face à

Vanessa Schneider, grande reporter au Monde, il décrypte les mutations qui traversent nos sociétés : révolution de l’intelligence artificielle, transition écologique, concurrence internationale, emploi, éducation et place de l’État. Comment concilier croissance, justice sociale et impératif climatique ? Un grand entretien pour éclairer les choix collectifs qui façonneront notre avenir et détermineront notre capacité à conjuguer progrès, justice et démocratie. .

Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20

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English : Les grands entretiens des Franciscaines Vanessa Schneider s’entretient avec Philippe Aghion, Prix Nobel d’économie

How can we support innovation whilst protecting the most vulnerable? Vanessa Schneider invites Philippe Aghion to put the profound economic and social transformations of our time into perspective.

L’événement Les grands entretiens des Franciscaines Vanessa Schneider s’entretient avec Philippe Aghion, Prix Nobel d’économie Deauville a été mis à jour le 2026-09-01 par OT SPL Deauville