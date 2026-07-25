Informations pratiques

Ferrières-sur-Sichon

Les Grands Jeux de la Montagne Bourbonnaise

Ferrières-sur-Sichon Allier

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 14:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

58ème édition des Grands Jeux de la Montagne Bourbonnaise !

Cette année encore, de nombreuses communes vont s’affronter dans une ambiance survoltée. C’est Ferrières-sur-Sichon qui a l’honneur d’organiser et d’accueillir cette édition 2026 !

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Ferrières-sur-Sichon 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 41 11 15 comitedesfetesferrieres03@gmail.com

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English :

The 58th edition of the Grands Jeux de la Montagne Bourbonnaise!

Once again this year, numerous towns will compete against each other in an electric atmosphere. Ferrières-sur-Sichon has the honor of organizing and hosting the 2026 edition!

L’événement Les Grands Jeux de la Montagne Bourbonnaise Ferrières-sur-Sichon a été mis à jour le 2026-07-25 par Vichy Destinations