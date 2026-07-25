Les Grands Jeux de la Montagne Bourbonnaise Ferrières-sur-Sichon
dimanche 2 août 2026 · Ferrières-sur-Sichon
Informations pratiques
Ferrières-sur-Sichon
Les Grands Jeux de la Montagne Bourbonnaise
Ferrières-sur-Sichon Allier
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 14:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
58ème édition des Grands Jeux de la Montagne Bourbonnaise !
Cette année encore, de nombreuses communes vont s’affronter dans une ambiance survoltée. C’est Ferrières-sur-Sichon qui a l’honneur d’organiser et d’accueillir cette édition 2026 !
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Ferrières-sur-Sichon 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 41 11 15 comitedesfetesferrieres03@gmail.com
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English :
The 58th edition of the Grands Jeux de la Montagne Bourbonnaise!
Once again this year, numerous towns will compete against each other in an electric atmosphere. Ferrières-sur-Sichon has the honor of organizing and hosting the 2026 edition!
L’événement Les Grands Jeux de la Montagne Bourbonnaise Ferrières-sur-Sichon a été mis à jour le 2026-07-25 par Vichy Destinations