Les Granités Opérette Saint-Martial-le-Vieux
Les Granités Opérette Saint-Martial-le-Vieux mercredi 8 juillet 2026.
Saint-Martial-le-Vieux
Les Granités Opérette
Saint-Martial-le-Vieux Creuse
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 18:00:00
fin : 2026-07-08 22:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Quand le vent souffle et chante des histoires sur les landes, tourbières et forêt de St-Martial-le-Vieux, entre les pierres de granite…
18h _ Balade découverte de Châteauvert et de son ancien château
Rdv à la mairie pour co-voiturer
20h _ Opérette _ par La Luzège et les étudiant·e·s du GEIQ-Théâtre Compagnonnage
Une pièce explosive écrite par Witold Gombrowicz. Un spectacle musical, théâtral et dansé, dans un royaume imaginaire où l’ordre social vacille. Des domestiques qui se révoltent, une mode qui vire au grotesque, des personnages qui se débattent entre apparences et désirs… et au milieu, Albertinette, une jeune femme en quête de liberté.
Buvette et restauration
Spectacle gratuit, tout public .
Saint-Martial-le-Vieux 23100 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 64 30 80 lesgranites@hautecorrezecommunaute.fr
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English : Les Granités Opérette
L’événement Les Granités Opérette Saint-Martial-le-Vieux a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de Haute Corrèze