Saint-Martial-le-Vieux

Les Granités Opérette

Saint-Martial-le-Vieux Creuse

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 18:00:00

fin : 2026-07-08 22:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Quand le vent souffle et chante des histoires sur les landes, tourbières et forêt de St-Martial-le-Vieux, entre les pierres de granite…

18h _ Balade découverte de Châteauvert et de son ancien château

Rdv à la mairie pour co-voiturer

20h _ Opérette _ par La Luzège et les étudiant·e·s du GEIQ-Théâtre Compagnonnage

Une pièce explosive écrite par Witold Gombrowicz. Un spectacle musical, théâtral et dansé, dans un royaume imaginaire où l’ordre social vacille. Des domestiques qui se révoltent, une mode qui vire au grotesque, des personnages qui se débattent entre apparences et désirs… et au milieu, Albertinette, une jeune femme en quête de liberté.

Buvette et restauration

Spectacle gratuit, tout public .

Saint-Martial-le-Vieux 23100 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 64 30 80 lesgranites@hautecorrezecommunaute.fr

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English : Les Granités Opérette

L’événement Les Granités Opérette Saint-Martial-le-Vieux a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de Haute Corrèze