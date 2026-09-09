Les gravures du Garlaban par Monsieur Louis Douard, La Bibliothèque – Pôle culturel de l’Usine Electrique, Allauch

Informations pratiques

Les gravures du Garlaban par Monsieur Louis Douard Samedi 19 septembre, 16h00 La Bibliothèque – Pôle culturel de l’Usine Electrique Bouches-du-Rhône

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Savez-vous que le Garlaban avait son homme qui plantait des arbres ?

En fait, sur ses traces, Louis Douard, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a semé sur 14 ans ans, de 2005 à 2018, dans la solitude la plus totale, non pas des glands mais des gravures pour marquer à jamais son attachement à la flore, la faune, les traditions et les figures de la Provence.

A travers des photos de ses gravures, il vous racontera comment l’idée lui est venue, comment il a procédé et ce qu’il vit chaque fois qu’il monte sur le site des gravures.

Pour lui, le massif, son paysage, ses arbres sont un patrimoine aussi vivant que sensible et s’il n’est pas en péril, il est fragile et à préserver.

La causerie sera suivie d’une rencontre / signature avec Valérie Thyot, et de son livre, véritable récit de la vie de Louis Douard, le graveur des collines.

La Bibliothèque – Pôle culturel de l’Usine Electrique 164 avenue du Général de Gaulle 13190 ALLAUCH Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.91.10.49.30 https://biblio.allauch.com/ https://www.facebook.com/bibliothequeallauch/ L’Usine électrique : une histoire qui débute en 1904. C’est dans sa séance du 20 novembre 1904 que le Conseil Municipal d’Allauch adopta, à l’unanimité, le projet de convention liant la Commune à l’Énergie Électrique du Littoral Méditerranéen, tendant à installer une usine sur notre territoire. Elle devait permettre l’installation d’un réseau électrique communal qui devait remplacer les antiques réverbères à pétrole. C’est à la fin de l’été 1906 que l’usine entrera en service. L’établissement a cessé de fonctionner en 1960.

Le nouveau Pôle Culturel dédié à la culture sous toutes ses formes a été inauguré en octobre 2024 au pied des collines. Allauch a ainsi tenu ses objectifs : sauvegarder le patrimoine d’Allauch et pérenniser son développement culturel en transformant cette ancienne friche industrielle en haut lieu de l’art qui accueillera, à l’horizon 2027, le futur Musée Marcel-Pagnol.

Élément remarquable du patrimoine communal, ce site unique situé à l’entrée du village (164 avenue du Général de Gaulle) a été entièrement restauré au terme de 36 mois de travaux. Il a vocation à devenir un site culturel provençal incontournable qui participera à la revitalisation progressive du centre historique de notre commune.

La nouvelle bibliothèque a ouvert ses portes le dimanche 20 octobre. Venez découvrir son jardin de lecture, sa cabane aux histoires pour les tout-petits ainsi que des espaces dédiés aux jeux de société, aux jeux vidéo et à des ateliers ludiques. Gratuite pour tous les Allaudiens, de nouveaux horaires élargis ont également été mis en place. Arrêt de bus à proximité.

Accessible PMR

Parking

Savez-vous que le Garlaban avait son homme qui plantait des arbres ?

©Louis Douard