Les grenouilles liseuses Langeac
Les grenouilles liseuses Langeac vendredi 15 mai 2026.
Langeac
Les grenouilles liseuses
place de la Halle Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 10:00:00
fin : 2026-05-15 17:00:00
Date(s) :
2026-05-15
Atelier de lecture à voix haute proposé par Cécile
Conditions avoir adhéré à l’asso -Séance chez l’un.e ou l’autre des participant.e.s à prix libre et conscient. Inscriptions ouvertes pour le prochain travail autour des Béates .
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place de la Halle Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 21 17 02 grenouillecafe@gmail.com
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English :
Read-aloud workshop proposed by Cécile
Conditions: membership of the association -Session at the home of one or other of the participants at a free, conscious price. Registration is open for the next workshop on Les Béates .
L’événement Les grenouilles liseuses Langeac a été mis à jour le 2026-04-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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