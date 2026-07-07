Les gros patinent bien Le Forum Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Les gros patinent bien

Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe

Tarif : 35 – 35 – 45 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-16 20:00:00

fin : 2027-03-16

Date(s) :

2027-03-16

Les gros patinent bien au Forum !

PITCH

Après Bigre, succès mondial, Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvan, dans un feu d’artifice de bouts de carton, invitent à un voyage imaginaire, fusion des délires d’un cabaret de cartoons et d’une épopée shakespearienne. Sacré Molière 2022 du Meilleur spectacle de théâtre public . Il quitte les plaines du Grand Nord, maudit par une sirène pêchée par accident. Il s’évade en patins, à trottinette, en avion cartonné. Il découvre l’Écosse, repart vers le sud à dos de mulet, assassine quelques cornemuseurs au passage, cherche l’amour, toujours. Mais l’acteur en costume trois pièces reste assis, c’est la folie du spectacle. Son acolyte en maillot de bain s’agite autour de lui avec des centaines de morceaux de carton où sont inscrits les noms des pays, accessoires ou bestioles rencontrées. Aventures rocambolesques déployées à force d’astuces et de gags, c’est une explosion d’idées géniales et farfelues.

Auteurs Pierre GUILLOIS et Olivier MARTIN-SALVAN

Avec en alternance

Pierre THIONOIS ou Didier BOULLE ou Jonathan PINTO-ROCHA, Pierre DELAGE Et Édouard PÉNAUD ou Félix VILLEMUR-PONSELLE ou Alexandre BARBE ou Clément DEBOEUR

RDV au Forum le 16 mars 2027, à 20h. .

Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

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English :

The big guys are skating well at the Forum!

L’événement Les gros patinent bien Le Mans a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Le Mans