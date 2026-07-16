Les gros poils ont-ils TOUS un coeur d’artichaut ?, Salle Le Vallon, Landivisiau
mercredi 14 octobre 2026 · Salle Le Vallon · Landivisiau
Informations pratiques
Les gros poils ont-ils TOUS un coeur d’artichaut ? Mercredi 14 octobre, 14h30 Salle Le Vallon Finistère
Tarif D
Normal 11 €
Réduit 9 €
Jeune 5 € Formule « Sors tes parents »
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-14T14:30:00+02:00 – 2026-10-14T15:15:00+02:00
Fin : 2026-10-14T14:30:00+02:00 – 2026-10-14T15:15:00+02:00
Dans une forêt, un écrivain en plein vague à l’âme croise la route d’un drôle de gamin à vélo. Soudain, par un hasard fantastique, un violent orage éclate.
L’écrivain et le gamin trouvent refuge, ensemble, dans une petite cabane. Là, le gamin écrit une
chanson pour sa première amoureuse, tandis que l’écrivain se confronte à son amour perdu.
Les cœurs s’ouvrent, les souvenirs reviennent.
Ils ne se comprennent pas forcément, mais le duo, presque clownesque, va redonner force et
couleurs à la vie et à ses mystères. Avec humour, tendresse et poésie.
Après Zéphir et Alizé, et Face cachée des gros cailloux, la compagnie du Grand Tout explore un
nouveau langage qui mêle théâtre, danse, cirque et chansigne.
La metteur en scène Anne Goasguen réunit le comédien Erwan David et le circassien Hugo
Marchand autour d’un texte qui laisse joliment place aux rebondissements.
Salle Le Vallon Kerivoal, 29400 Landivisiau Landivisiau 29400 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.le-vallon.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 98 68 67 63 »}]
Un orage, une cabane, deux générations à l’abri : il n’en faut pas plus pour faire naître une aventure pleine de fantaisie.
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