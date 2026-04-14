AGENDA · Talmont-Saint-Hilaire
Les Grouaïes Musicales La Ruche d’Idées Talmont-Saint-Hilaire
vendredi 28 août 2026 · La Ruche d'Idées · Talmont-Saint-Hilaire
Informations pratiques
Talmont-Saint-Hilaire
Les Grouaïes Musicales
La Ruche d’Idées 292 Rue du Chai Talmont-Saint-Hilaire Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 19:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
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La Ruche d’Idées 292 Rue du Chai Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 96 02 76 accueil@ruche-didees.com
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English :
L’événement Les Grouaïes Musicales Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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