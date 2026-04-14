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AGENDA · Talmont-Saint-Hilaire

Les Grouaïes Musicales La Ruche d’Idées Talmont-Saint-Hilaire

vendredi 28 août 2026 · La Ruche d'Idées · Talmont-Saint-Hilaire

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
La Ruche d'Idées
Adresse
292 Rue du Chai
Ville
85440 Talmont-Saint-Hilaire
Département
Vendée
Tarif

Talmont-Saint-Hilaire

Les Grouaïes Musicales

La Ruche d’Idées 292 Rue du Chai Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 19:00:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

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La Ruche d’Idées 292 Rue du Chai Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 96 02 76  accueil@ruche-didees.com

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English :

L’événement Les Grouaïes Musicales Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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