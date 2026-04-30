La Coucourde

Les Guinguettes de l’Agglo La Coucourde

Espace de Leyne La Coucourde Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 19:00:00

fin : 2026-07-19 23:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Dans l’agglo, l’été rime avec guinguette ! Un concept imbattable des food trucks pour tous les goûts, des animations pour les familles, un concert live et un dj pour l’ambiance.

Bonne humeur et convivialité garanties dans les beaux villages de l’agglo!

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Espace de Leyne La Coucourde 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 00 20 info@montelimar-tourisme.com

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English :

In the agglo, summer rhymes with guinguette! An unbeatable concept: food trucks for all tastes, entertainment for families, a live concert and a DJ to set the mood.

Good mood and conviviality guaranteed in the beautiful villages of the agglo!

L’événement Les Guinguettes de l’Agglo La Coucourde La Coucourde a été mis à jour le 2026-04-30 par Montélimar Tourisme Agglomération