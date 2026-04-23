Trail La Coucourdoise Parvis de la Mairie La Coucourde
Trail La Coucourdoise Parvis de la Mairie La Coucourde mardi 14 juillet 2026.
La Coucourde
Trail La Coucourdoise
Parvis de la Mairie 8 rue royale La Coucourde Drôme
Tarif : 8 – 8 – 12 EUR
Suivant le parcours choisi
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 09:00:00
fin : 2026-07-14 12:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Trail pédestre empruntant les voies communales avec 2 parcours (6 et 13km).
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Parvis de la Mairie 8 rue royale La Coucourde 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 90 23 23 contact@lacoucourde-mairie.com
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English :
Walking trail on local roads with 2 routes (6 and 13km).
L’événement Trail La Coucourdoise La Coucourde a été mis à jour le 2026-04-23 par Montélimar Tourisme Agglomération