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Trail La Coucourdoise Parvis de la Mairie La Coucourde

Trail La Coucourdoise Parvis de la Mairie La Coucourde mardi 14 juillet 2026.

Lieu : Parvis de la Mairie

Adresse : 8 rue royale

Ville : 26740 La Coucourde

Département : Drôme

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 8 8 12 Suivant le parcours choisi

La Coucourde

Trail La Coucourdoise

Parvis de la Mairie 8 rue royale La Coucourde Drôme

Tarif : 8 – 8 – 12 EUR

Suivant le parcours choisi

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 09:00:00
fin : 2026-07-14 12:00:00

Date(s) :
2026-07-14

Trail pédestre empruntant les voies communales avec 2 parcours (6 et 13km).
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Parvis de la Mairie 8 rue royale La Coucourde 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 90 23 23  contact@lacoucourde-mairie.com

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English :

Walking trail on local roads with 2 routes (6 and 13km).

L’événement Trail La Coucourdoise La Coucourde a été mis à jour le 2026-04-23 par Montélimar Tourisme Agglomération