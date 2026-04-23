Trail La Coucourdoise Parvis de la Mairie La Coucourde

La Coucourde

Trail La Coucourdoise

Parvis de la Mairie 8 rue royale La Coucourde Drôme

Tarif : 8 – 8 – 12 EUR

Suivant le parcours choisi

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 09:00:00

fin : 2026-07-14 12:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Trail pédestre empruntant les voies communales avec 2 parcours (6 et 13km).

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Parvis de la Mairie 8 rue royale La Coucourde 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 90 23 23 contact@lacoucourde-mairie.com

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English :

Walking trail on local roads with 2 routes (6 and 13km).

L’événement Trail La Coucourdoise La Coucourde a été mis à jour le 2026-04-23 par Montélimar Tourisme Agglomération