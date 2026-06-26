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LES GUINGUETTES DU LAC Saleilles

LES GUINGUETTES DU LAC Saleilles vendredi 10 juillet 2026.

Adresse
Rue du Vallespir
Ville
66280 Saleilles
Département
Pyrénées-Orientales
Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif

Saleilles

LES GUINGUETTES DU LAC

Rue du Vallespir Saleilles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10 00:00:00

Date(s) :
2026-07-10

Le nouveau rendez-vous de la saison estivale à venir découvrir tous les vendredis et samedis.
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Rue du Vallespir Saleilles 66280 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 37 70 70 

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English :

The new event of the summer season—come check it out every Friday and Saturday.

L’événement LES GUINGUETTES DU LAC Saleilles a été mis à jour le 2026-06-26 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME

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