LES JEUDIS DE SALEILLES Saleilles
LES JEUDIS DE SALEILLES Saleilles jeudi 2 juillet 2026.
Saleilles
LES JEUDIS DE SALEILLES
2 Boulevard du 8 Mai 1945 Saleilles Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-02 19:00:00
fin : 2026-07-30 23:59:00
Date(s) :
2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Une occasion privilégiée de se retrouver et de partager des instants conviviaux avec ses proches.
.
2 Boulevard du 8 Mai 1945 Saleilles 66280 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 37 70 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A special opportunity to get together and share enjoyable moments with loved ones.
L’événement LES JEUDIS DE SALEILLES Saleilles a été mis à jour le 2026-06-26 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME
À voir aussi à Saleilles (Pyrénées-Orientales)
- LES GUINGUETTES DU LAC Saleilles 3 juillet 2026
- SOIRÉE CELTIQUE EN PAYS CATALAN AU MAS ALART Saleilles 3 juillet 2026
- LES GUINGUETTES DU LAC Saleilles 4 juillet 2026
- LES GUINGUETTES DU LAC Saleilles 10 juillet 2026
- LES GUINGUETTES DU LAC Saleilles 11 juillet 2026