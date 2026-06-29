LES JEUDIS DE SALEILLES Saleilles jeudi 2 juillet 2026.

Saleilles

LES JEUDIS DE SALEILLES

2 Boulevard du 8 Mai 1945 Saleilles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-02 19:00:00

fin : 2026-07-30 23:59:00

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Une occasion privilégiée de se retrouver et de partager des instants conviviaux avec ses proches.

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2 Boulevard du 8 Mai 1945 Saleilles 66280 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 37 70 70

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English :

A special opportunity to get together and share enjoyable moments with loved ones.

L’événement LES JEUDIS DE SALEILLES Saleilles a été mis à jour le 2026-06-26 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME