Les habits neufs du Père Noël, Bibliothèque Longs-Champs, Rennes

Informations pratiques

Les habits neufs du Père Noël Mercredi 16 décembre, 16h30 Bibliothèque Longs-Champs Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-16T16:30:00+01:00 – 2026-12-16T17:30:00+01:00

Fin : 2026-12-16T16:30:00+01:00 – 2026-12-16T17:30:00+01:00

« Tu connais le Père Noël, n’est-ce pas ? Son manteau rouge, sa barbe blanche, ses bottes noires, sa ceinture sur son ventre dodu et son bonnet à grelot ? Sais-tu qu’il n’a pas toujours été habillé ainsi ? Alors je vais te raconter l’histoire des habits du Père Noël.»

Une lecture interprétée par les bibliothécaires de l’album jeunesse de Brigitte Delpech et Géraldine Cosneau.

Bibliothèque Longs-Champs 60, rue du Doyen Albert Bouzat 35000 Rennes Rennes 35700 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 36 http://bibliotheques.rennes.fr

Lecture interprétée par les bibliothécaires lecture

Editions Père Castor