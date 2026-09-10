Les habits neufs du Père Noël, Bibliothèque Longs-Champs, Rennes
mercredi 16 décembre 2026 · Bibliothèque Longs-Champs · Rennes
Informations pratiques
Les habits neufs du Père Noël Mercredi 16 décembre, 16h30 Bibliothèque Longs-Champs Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-16T16:30:00+01:00 – 2026-12-16T17:30:00+01:00
Fin : 2026-12-16T16:30:00+01:00 – 2026-12-16T17:30:00+01:00
« Tu connais le Père Noël, n’est-ce pas ? Son manteau rouge, sa barbe blanche, ses bottes noires, sa ceinture sur son ventre dodu et son bonnet à grelot ? Sais-tu qu’il n’a pas toujours été habillé ainsi ? Alors je vais te raconter l’histoire des habits du Père Noël.»
Une lecture interprétée par les bibliothécaires de l’album jeunesse de Brigitte Delpech et Géraldine Cosneau.
Bibliothèque Longs-Champs 60, rue du Doyen Albert Bouzat 35000 Rennes Rennes 35700 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 36 http://bibliotheques.rennes.fr
Lecture interprétée par les bibliothécaires lecture
Editions Père Castor
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