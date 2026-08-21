Les happening de la compagnie « À corps dissidents », Médiathèque de Saint-Étienne de Saint-Geoirs, Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de Saint-Étienne de Saint-Geoirs · Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs
Informations pratiques
Les happening de la compagnie « À corps dissidents » Samedi 3 octobre, 09h00 Médiathèque de Saint-Étienne de Saint-Geoirs Isère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
La compagnie À Corps Dissidents, c’est le théâtre d’impro où le drag king règne et la norme trébuche. Pour cette journée Biblis en Folie, attendez-vous à des scènes imprévisibles, drôles et résolument libérées.
Médiathèque de Saint-Étienne de Saint-Geoirs 1 route de la Daleure, 38590 Saint-Étienne de Saint-Geoirs Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs 38590 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476939478 http://portail-mediatheque.bievre-isere.com/ Parking, accès peronnes à mobilité réduite
Biblis en folie 2026
©Clément Ségissement
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