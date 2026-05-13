« Les harpes irlandaises de Turlough O’Carolan », Musée Pierre-de-Luxembourg, Villeneuve-lès-Avignon

« Les harpes irlandaises de Turlough O’Carolan » Samedi 23 mai, 19h00 Musée Pierre-de-Luxembourg Gard

Accès libre – durée 45 min

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Le concert « Les harpes irlandaises de Turlough O’Carolan » présente les harpistes de l’École de musique Yves-Marie Bruel et du Conservatoire du Gard Rhodanien, qui interprètent des pièces emblématiques du célèbre compositeur irlandais. L’événement se déroule dans une ambiance conviviale, mêlant musique et explications sur l’histoire de la harpe irlandaise. Les spectateurs sont transportés par la beauté des mélodies et la virtuosité des musiciens.

Musée Pierre-de-Luxembourg 3 Rue de la Republique, 30400 Villeneuve-lès-Avignon, France Villeneuve-lès-Avignon 30400 Gard Occitanie 0490274966 https://villeneuvelezavignon.com/vivre-a-villeneuve-lez-avignon/patrimoine-culturel/musee-pierre-de-luxembourg Issues des établissements religieux de Villeneuve lez Avignon, notamment l’abbaye Saint-André et la chartreuse du Val de Bénédiction, les œuvres constituant aujourd’hui les collections du musée sont le témoin du passé florissant de la cité cardinalice. Le « Couronnement de la Vierge », peint par Enguerrand Quarton entre avril 1453 et septembre 1454, est la pièce maîtresse des collections. Exécuté pour la chapelle funéraire du pape fondateur à la chartreuse du Val de Bénédiction à la demande des moines, il envoûte le regard tant par le chatoiement des couleurs que par l’organisation de l’espace qui allie, en une même image, le paradis, le monde des hommes, les limbes, le purgatoire et l’enfer. Commandées par les moines chartreux aux artistes les plus célèbres de leur temps, des œuvres remarquables des XVIe et XVIIe siècles complètent la collection de peintures. Seuls ces artistes de grand talent, tels Simon de Châlons, Philippe de Champaigne, Nicolas Mignard ou Reynaud Levieux, furent capables de transcrire dans leurs œuvres la spiritualité cartusienne sans la trahir. Sculptée dans une défense d’éléphant par un atelier parisien dans les années 1310, la Vierge en ivoire est également une pièce exceptionnelle de par ses dimensions, la préciosité des matériaux, la douceur des expressions et le raffinement des détails.

Le concert « Les harpes irlandaises de Turlough O’Carolan » présente les harpistes de l’École de musique Yves-Marie Bruel et du Conservatoire du Gard Rhodanien, qui interprètent des pièces du célèbre…

©Photo de l’École de musique Yves-Marie Bruel – Droits réservés