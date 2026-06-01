LES HAUTBOIS ET LES BASSONS DANSENT !, Médiathèque Côte Pavée, Toulouse
LES HAUTBOIS ET LES BASSONS DANSENT !, Médiathèque Côte Pavée, Toulouse vendredi 19 juin 2026.
LES HAUTBOIS ET LES BASSONS DANSENT ! Vendredi 19 juin, 18h00 Médiathèque Côte Pavée Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-19T18:00:00+02:00 – 2026-06-19T19:30:00+02:00
Fin : 2026-06-19T18:00:00+02:00 – 2026-06-19T19:30:00+02:00
Vendredi 19 juin – 18h
Professeure de basson : Marion DINSE
Professeure de hautbois et direction artistique : Salomé ANSEL
Elèves de l’école d’Enseignements Artistiques de Tournefeuille.
Elèves et amateur.es de la région toulousaine.
Lecture par l’équipe de la Médiathèque Côte Pavée.
Avec des textes receuilles par Véronique Petit dans son ouvrage le goût de la danse
Médiathèque Côte Pavée
Médiathèque Côte Pavée 125 Avenue Jean Rieux, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Bonhoure / Guilheméry / Château de l’Hers / Limayrac / Côte Pavée Haute-Garonne Occitanie 05 67 72 84 50 https://bibliotheque.toulouse.fr/mediatheque-cote-pavee La bibliothèque qui date de 1969 a été reconstruite en 2002 sur 674 m2 Bus : ligne 22 – station LeygueVélô-Toulouse : station 206 – 20, avenue Armand-Leygue
SUR DES AIRS DE MENUET, DE VALSE, DE HABANERA, DE DANSES POPULAIRES…
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