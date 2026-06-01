LES HAUTBOIS ET LES BASSONS DANSENT !, Médiathèque Côte Pavée, Toulouse

LES HAUTBOIS ET LES BASSONS DANSENT ! Vendredi 19 juin, 18h00 Médiathèque Côte Pavée Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T18:00:00+02:00 – 2026-06-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-19T18:00:00+02:00 – 2026-06-19T19:30:00+02:00

Vendredi 19 juin – 18h

Professeure de basson : Marion DINSE

Professeure de hautbois et direction artistique : Salomé ANSEL

Elèves de l’école d’Enseignements Artistiques de Tournefeuille.

Elèves et amateur.es de la région toulousaine.

Lecture par l’équipe de la Médiathèque Côte Pavée.

Avec des textes receuilles par Véronique Petit dans son ouvrage le goût de la danse

Médiathèque Côte Pavée

Médiathèque Côte Pavée 125 Avenue Jean Rieux, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Bonhoure / Guilheméry / Château de l’Hers / Limayrac / Côte Pavée Haute-Garonne Occitanie 05 67 72 84 50 https://bibliotheque.toulouse.fr/mediatheque-cote-pavee La bibliothèque qui date de 1969 a été reconstruite en 2002 sur 674 m2 Bus : ligne 22 – station LeygueVélô-Toulouse : station 206 – 20, avenue Armand-Leygue

SUR DES AIRS DE MENUET, DE VALSE, DE HABANERA, DE DANSES POPULAIRES…