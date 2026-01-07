Les hérons font le tempo La Gripperie-Saint-Symphorien

Les hérons font le tempo

Église La Gripperie-Saint-Symphorien Charente-Maritime

Début : 2026-05-22 18:00:00

fin : 2026-05-22 19:30:00

2026-05-22

Découverte des paysages du marais de Brouage par les guides de la réserve naturelle de Moëze-Oléron-LPO.

Église La Gripperie-Saint-Symphorien 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 24 70 23 nathalie.bourret@lpo.fr

English : Herons set the tempo

Discover the landscapes of the Brouage marshes with guides from the Moëze-Oléron-LPO nature reserve.

