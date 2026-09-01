Informations pratiques

Château-Salins

Les héros du Louvres

2 rue Poincaré Château-Salins Moselle

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-10-16 15:00:00

fin : 2026-10-18 17:30:00

Date(s) :

2026-10-16 2026-10-18

Alors que la Seconde Guerre mondiale éclate et que l’invasion allemande devient imminente, Babi Maklouf, gardien de nuit au Musée du Louvre, se voit confier une mission exceptionnelle transporter certains des trésors du musée hors de Paris.

Commence alors une aventure familiale aussi épique que dangereuse à travers la France occupée. Entre clandestinité, courage et péril, la famille Maklouf va tout mettre en œuvre pour protéger ces œuvres précieuses.Tout public

6 .

2 rue Poincaré Château-Salins 57170 Moselle Grand Est +33 3 87 05 10 52 mairie@chateau-salins.fr

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English :

As World War II breaks out and the German invasion looms, Babi Maklouf, a night watchman at the Louvre Museum, is entrusted with an extraordinary mission: to transport some of the museum’s treasures out of Paris.

Thus begins a family adventure—as epic as it is dangerous—across occupied France. Amid secrecy, courage, and peril, the Maklouf family will do everything in their power to protect these precious works of art.

L’événement Les héros du Louvres Château-Salins a été mis à jour le 2026-09-01 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS SAULNOIS