Marseille 7e Arrondissement

Les Heures d’orgue de Saint-Victor

Dimanche 26 avril 2026 à partir de 17h.

Dimanche 28 juin 2026 à partir de 17h. Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 17:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-04-26 2026-06-28

L’orgue remarquable de l’abbaye fait partie du patrimoine marseillais, et plus largement du patrimoine historique de la Provence.

Venez écouter les grandes orgues de Saint-Victor, grâce à l’Association Culturelle Orgue de Saint Victor.







Les concerts sont retransmis sur grand écran.





Le buffet classique de l’orgue à deux corps a été reconstitué en 1974 et la partie instrumentale de Zeiger réutilise des tuyaux du XVIIe.et du XVIIIe. siècles. Plusieurs reconstructions de l’orgue reconstruction d’un instrument romantique et reconstructions harmonique. La partie instrumentale est inscrite dans l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques.







Les organistes:





26 avril à 17h Laure Janet



Programme



Messe pour les paroisses Extraits, de François Couperin (1668 1733)

Choral Allein Gott in der Höh sei Ehr BWV 662, de JS Bach (1685 1750)

Praeledium en mi mineur, de Nicolas Bruhms (1665 1697)

Andante Andrea Elfrieda (1841 1929)

Kerzliebster Jesu et O Gott du frommer Gott, Johannes Brahms (1833 1897)

Passacaille et fugue BWV 582, JS Bach (1685 1750)









28 juin à 17h Antoine et Stéphane Eliot







Libre participation aux frais. .

Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur ACGOSV@gmail.com

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English :

The abbey’s remarkable organ is part of Marseille’s heritage, and more broadly of Provence’s historical heritage.

L’événement Les Heures d’orgue de Saint-Victor Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-20 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille