Les Histoires animées des Bul’o et leur atelier créatif Médiathèque Saint-Denis-d’Oléron

Les Histoires animées des Bul’o et leur atelier créatif

Médiathèque 25 rue de la libération Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 10:30:00

fin : 2026-03-14 11:30:00

Date(s) :

2026-03-14 2026-04-18

La médiathèque de Saint-Denis d’Oléron propose un temps de lecture animée suivie d’un atelier créatif pour éveiller l’imaginaire des enfants !

+33 5 46 85 73 18 mediatheque@st-denis-oleron.fr

English : Les Histoires animées des Bul’o and their creative workshop

The Saint-Denis d’Oléron media library is offering a lively reading followed by a creative workshop to awaken children’s imaginations!

