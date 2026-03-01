Les Histoires des Bigorn’O, lectures animées pour les plus jeunes de 0 à 3 ans Médiathèque Saint-Denis d’Oléron Saint-Denis-d’Oléron

Les Histoires des Bigorn’O, lectures animées pour les plus jeunes de 0 à 3 ans

Médiathèque Saint-Denis d’Oléron 25, rue de la Libération Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Début : 2026-03-26 10:30:00

fin : 2026-04-02 11:00:00

2026-03-26 2026-04-02

La Médiathèque de Saint-Denis d’Oléron et le Relais Petite Enfance offre une séance de lectures, comptines et jeux de doigts pour les plus jeunes, de 0 à 3 ans.

Médiathèque Saint-Denis d’Oléron 25, rue de la Libération Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 73 18 mediatheque@st-denis-oleron.fr

English : Les Histoires des Bigorn’O, animated readings for children aged 0 to 3

The Médiathèque de Saint-Denis d’Oléron and the Relais Petite Enfance offer a session of readings, nursery rhymes and fingerplays for youngsters aged 0 to 3.

