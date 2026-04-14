Les Hommes préhistoriques, Centre culturel de Mormoiron, Mormoiron
Les Hommes préhistoriques, Centre culturel de Mormoiron, Mormoiron vendredi 12 juin 2026.
Les Hommes préhistoriques 12 et 13 juin Centre culturel de Mormoiron Vaucluse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T14:00:00+02:00 – 2026-06-12T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T08:30:00+02:00 – 2026-06-13T12:30:00+02:00
Exposition visible du 1er au 30 Juin 2026
Les Hommes préhistoriques
La préhistoire débute avec l’apparition de l’homme sur terre, probablement en Afrique il y a 4 millions d’années, et s’achève avec l’invention de l’écriture.
Au cours de son évolution, l’homme préhistorique, d’homo habilis à homo sapiens sapiens, domestique le feu, fabrique des outils et des armes, pratique le culte des morts et crée des œuvres d’art.
Partez à leur rencontre en remontant le temps grâce à cette exposition !
Réalisation : Double Hélice & le Service du Livre et de la Lecture de Vaucluse pour le choix de documents
Centre culturel de Mormoiron 73 rue de la Mairie 84570 Mormoiron Mormoiron 84570 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490619635 Aménagé dans les salles voutées attenantes à la bibliothèque, le Musée présente la géologie, la paléontologie et l’archéologie de Mormoiron.
L’histoire des ocres, gypses, sables siliceux, argiles et gravières de Mormoiron y est évoquée. De nombreuses photographies et vidéos expliquent les phénomènes géologiques propres à ces transformations.
Du paléolithique à la période gallo-romaine, une collection de fossiles, silex et poteries s’offrent au visiteur. Celui-ci ne pourra manquer le moulage d’un squelette de Paléothérium (38 millions d’années), mammifère fossile extrait des carrières de Mormoiron en 1904. Il est l’un des rares à avoir été retrouvé complet à ce jour.
Le musée s’inscrit dans un riche patrimoine architectural et naturel. Parking à proximité
Exposition visible du 1er au 30 Juin 2026
©Commune de Mormoiron