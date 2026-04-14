Visite libre du Musée, Centre culturel de Mormoiron, Mormoiron
Visite libre du Musée, Centre culturel de Mormoiron, Mormoiron vendredi 12 juin 2026.
Visite libre du Musée 12 et 13 juin Centre culturel de Mormoiron Vaucluse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T14:00:00+02:00 – 2026-06-12T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T08:30:00+02:00 – 2026-06-13T12:30:00+02:00
Aménagé dans les salles voutées attenantes à la bibliothèque, le Musée présente la géologie, la paléontologie et l’archéologie de Mormoiron.
L’histoire des ocres, gypses, sables siliceux, argiles et gravières de Mormoiron y est évoquée. De nombreuses photographies et vidéos expliquent les phénomènes géologiques propres à ces transformations.
Du paléolithique à la période gallo-romaine, une collection de fossiles, silex et poteries s’offrent au visiteur. Celui-ci ne pourra manquer le moulage d’un squelette de Paléothérium (38 millions d’années), mammifère fossile extrait des carrières de Mormoiron en 1904. Il est l’un des rares à avoir été retrouvé complet à ce jour.
Le musée s’inscrit dans un riche patrimoine architectural et naturel.
Centre culturel de Mormoiron 73 rue de la Mairie 84570 Mormoiron Mormoiron 84570 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490619635 Aménagé dans les salles voutées attenantes à la bibliothèque, le Musée présente la géologie, la paléontologie et l’archéologie de Mormoiron.
L’histoire des ocres, gypses, sables siliceux, argiles et gravières de Mormoiron y est évoquée. De nombreuses photographies et vidéos expliquent les phénomènes géologiques propres à ces transformations.
Du paléolithique à la période gallo-romaine, une collection de fossiles, silex et poteries s’offrent au visiteur. Celui-ci ne pourra manquer le moulage d’un squelette de Paléothérium (38 millions d’années), mammifère fossile extrait des carrières de Mormoiron en 1904. Il est l’un des rares à avoir été retrouvé complet à ce jour.
Le musée s’inscrit dans un riche patrimoine architectural et naturel. Parking à proximité
Aménagé dans les salles voutées attenantes à la bibliothèque, le Musée présente la géologie, la paléontologie et l’archéologie de Mormoiron.
©commune de Mormoiron