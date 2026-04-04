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LES HOMMES VIENNENT DE MARS LE LAPS – PARC DES EXPOSITIONS Nantes

LES HOMMES VIENNENT DE MARS LE LAPS – PARC DES EXPOSITIONS Nantes

LES HOMMES VIENNENT DE MARS LE LAPS – PARC DES EXPOSITIONS Nantes jeudi 22 avril 2027.

Lieu : LE LAPS - PARC DES EXPOSITIONS

Adresse : ROUTE DE ST JOSEPH

Ville : 44200 Nantes

Département : 44

Début : 2027-04-22

Fin : 2027-04-22

Heure de début : 20:00

LES HOMMES VIENNENT DE MARS Début : 2027-04-22 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LE LAPS – PARC DES EXPOSITIONS ROUTE DE ST JOSEPH 44200 Nantes 44

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